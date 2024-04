Les églises, l’Ukraine et la Paix Collège des Bernardins Paris, mardi 4 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T19:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T19:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

Cette conférence vient conclure une réflexion du Collège des Bernardins dédiée au sujet de la construction de la paix par les Églises en Ukraine. Elle est la suite d’un premier séminaire qui avait abouti à la publication d’un document proposant dix-huit propositions dont la quatorzième suggérait de « favoriser des rencontres œcuméniques entre les Églises et les différentes religions traditionnelles en Ukraine afin de trouver des issues aux conflits existants d’ordre théologico-politiques, historiographiques et ecclésiologiques ».

Comment aujourd’hui les Églises en Ukraine et dans le monde sont-elles sources de vérité, de justice et de paix ? Sont-elles en mesure de dépasser leurs divisions héritées du passé ? Qu’en est-il en particulier du dialogue entre représentants de l’Église orthodoxe d’Ukraine (autocéphale) et l’Église orthodoxe ukrainienne, actuellement en rupture de ban avec le patriarcat de Moscou ? Comment dans ce contexte mieux soutenir les institutions et forces spirituelles constructives en Ukraine ?

L’Église gréco- catholique ukrainienne a sans nul doute un rôle essentiel à jouer aujourd’hui et demain pour la construction de la paix. Comment la soutenir ? Est-elle en mesure aujourd’hui d’assurer par exemple des formations à la déradicalisation des esprits, à la construction de la paix et à l’œcuménisme ?

