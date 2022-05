Les Églises face à la Shoah Mémorial de la Shoah, 19 juin 2022, Paris.

Le dimanche 19 juin 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Dans le cadre du cycle de rencontres organisé autour de l’exposition « À la grâce de Dieu », les Églises et la Shoah.

Comment l’extermination des Juifs a-t-elle pu se dérouler dans une Europe chrétienne ? Comment les Églises (catholique, protestante et orthodoxe) ont-elles réagi face aux persécutions antisémites et aux déportations ? Nous partagerons quelques clés de compréhension pour décrypter la persistance de préjugés antijuifs traditionnels chrétiens, les controverses mémorielles et les avancées historiographiques concernant l’attitude des Églises et du pape face à la Shoah, les protestations ou les silences des dirigeants religieux, la résistance de chrétiens et chrétiennes et les réseaux d’entraide interconfessionnels.

En présence de Nina Valbousquet, historienne, membre de l’École française de Rome, commissaire de l’exposition « À la grâce de Dieu », les Églises et la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-eglises-face-a-la-shoah 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-eglises-face-a-la-shoah

© Mémorial de la Shoah / Coll. Denise Bergon. Garçons posant avec un religieux du couvent de Notre‑Dame‑de‑Massip à Capdenac (Aveyron).