Les églises du XXe siècle – Circuit de visite Onet-le-Château Onet-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Onet-le-Château

Les églises du XXe siècle – Circuit de visite Onet-le-Château, 13 février 2022, Onet-le-Château. Les églises du XXe siècle – Circuit de visite Onet-le-Château

2022-02-13 – 2022-02-13

Onet-le-Château Aveyron Dans les années 1960, le territoire voit s’ériger trois nouvelles églises, témoins de la ferveur catholique mais aussi de la dynamique démographique. Chaque édifice présente une architecture singulière, notamment du fait de la charpente réalisée. Cette visite guidera le visiteur depuis l’église Saint-Joseph-l’Artisan, à l’église Saint-Jean de la Primaube, pour finir à la chapelle de Gourgan. Sur réservation au 05.65.75.76.77 – Dans le respect des normes sanitaires en vigueur Départ de l’église Saint-Joseph-l’Artisan.

Prévoir un véhicule pour l’ensemble du parcours. Cette visite guidera le visiteur depuis l’église Saint-Joseph-l’Artisan, à l’église Saint-Jean de la Primaube, pour finir à la chapelle de Gourgan. Dans les années 1960, le territoire voit s’ériger trois nouvelles églises, témoins de la ferveur catholique mais aussi de la dynamique démographique. Chaque édifice présente une architecture singulière, notamment du fait de la charpente réalisée. Cette visite guidera le visiteur depuis l’église Saint-Joseph-l’Artisan, à l’église Saint-Jean de la Primaube, pour finir à la chapelle de Gourgan. Sur réservation au 05.65.75.76.77 – Dans le respect des normes sanitaires en vigueur Départ de l’église Saint-Joseph-l’Artisan.

Prévoir un véhicule pour l’ensemble du parcours. Rodez agglo

Onet-le-Château

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Onet-le-Château Autres Lieu Onet-le-Château Adresse Ville Onet-le-Château lieuville Onet-le-Château