### À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en visite libre ou visite guidée le circuit des églises au coeur des Landes. Le pays Tarusate est doté d’un riche patrimoine religieux qui ne demande qu’à être découvert par le plus grand nombre ! Nous vous avons confectionné un circuit à découvrir dans la journée ou sur le week-end. Tartas, Carcarès-Ste-Croix, Saint-Yaguen, Rion-des-Landes, Lesgor, Bégaar, Pontonx-sur-l’Adour, autant d’églises toutes étonnantes les unes que les autres.

Gratuit. Sur réservation pour les visites guidées. Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Pays Tarusate.

Office de Tourisme du Pays Tarusate 151, place Gambetta 40400 Tartas

