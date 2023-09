Église de l’immaculée-conception Les églises de l’Immaculée-conception et sacré coeur Audincourt, 17 septembre 2023, Audincourt.

Église de l’immaculée-conception Dimanche 17 septembre, 10h30 Les églises de l’Immaculée-conception et sacré coeur

« Naturellement on pourra toujours préférer la sobriété des églises romanes mais on aurait tort d’ignorer le legs spirituel du XXème siècle. Les édifices construits à cette époque offrent une incroyable diversité en dépit d’un point commun, l’usage massif du béton. L’église de l’Immaculée-Conception à Audincourt saura vous surprendre, elle réconcilie une bonne foi(s) pour toute, le génie artistique contemporain avec l’art chrétien ».

Pour plus de renseignements contactez le 03 81 31 87 80

Les églises de l’Immaculée-conception et sacré coeur 2 rue du Presbytère 25400 Audincourt Audincourt 25400 Forges Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 31 87 80 [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 31 87 80 »}] Églises contemporaines (1931 et 1951), dessinées par des architectes de renom et décorées par des artistes célèbres (Fernandleger, Bazaine etc…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Périple & Cie – PMA