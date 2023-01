LES ÉGLISES DE LA CONTRE-RÉFORME Montpellier, 2 février 2023, Montpellier .

Putti, marbres et dorures, pampres de vigne ou colonnes torsadées, l’art religieux du XVIIe siècle doit enseigner, émouvoir et convaincre la population en réaction à la critique protestante. À la chapelle des Pénitents Blancs se cache une exceptionnelle décoration en bois doré, un remarquable plafond peint à caissons et des oeuvres peintes aux influences italiennes et flamandes.

Un membre, vous y présentera la confrérie, son histoire et ses missions actuelles. Le circuit se poursuit jusqu’à l’église St-Matthieu, seul édifice de la ville à avoir conservé la quasi intégralité du décor mobilier du XVIIe siècle dont le spectaculaire retable du maitre-autel et de nombreux tableaux.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant la chapelle des pénitents blancs, 14 rue Jacques Coeur.

