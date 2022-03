Les Egg’xperts enquêtent Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Les Egg’xperts enquêtent Gien, 13 avril 2022, Gien. Les Egg’xperts enquêtent Gien

2022-04-13 – 2022-04-13

Gien Loiret Gien Un terrible drame vient de se produire. L’œuf précieux du célèbre collectionneur Van Papoule a disparu, mais Joan Deufopla va mener l’enquête ! Pour cela elle sollicite ses jeunes egg’xperts pour l’aider à le retrouver ! L’inspectrice Joan Doeufopla revient pour une nouvelle enquête ! chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/egg-xperts-enquetent Un terrible drame vient de se produire. L’œuf précieux du célèbre collectionneur Van Papoule a disparu, mais Joan Deufopla va mener l’enquête ! Pour cela elle sollicite ses jeunes egg’xperts pour l’aider à le retrouver ! MO

Gien

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Les Egg’xperts enquêtent Gien 2022-04-13 was last modified: by Les Egg’xperts enquêtent Gien Gien 13 avril 2022 Gien Loiret

Gien Loiret