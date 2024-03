LES EGARES SALLE APOLLO Boucau, mardi 7 mai 2024.

Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Émile Parisien et Vincent Peirani sont des artistes passionnés qui ont su transcender les frontières géographiques et culturelles pour créer une musique universelle. Ce quatuor d’exception crée une fusion magique entre la kora, le violoncelle, le saxophone et l’accordéon. De cette musique naît une alchimie palpable formant une harmonie captivante.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

SALLE APOLLO RUE RENE DUVERT 64340 Boucau 64