Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne, Saint-Crépin-et-Carlucet Les Egarés en concert au Pub The Black Duck Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Crépin-et-Carlucet

Les Egarés en concert au Pub The Black Duck Saint-Crépin-et-Carlucet, 3 décembre 2021, Saint-Crépin-et-Carlucet. Les Egarés en concert au Pub The Black Duck Saint-Crépin-et-Carlucet

2021-12-03 21:30:00 – 2021-12-03

Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne Saint-Crépin-et-Carlucet Venez assister au concert du groupe Les Egarés le vendredi 3 décembre à 21h30 au Pub The Black Duck à Saint-Crépin et Carlucet ! Pensez à réserver votre table au 05 53 28 80 51 ! Venez assister au concert du groupe Les Egarés le vendredi 3 décembre à 21h30 au Pub The Black Duck à Saint-Crépin et Carlucet ! Pensez à réserver votre table au 05 53 28 80 51 ! +33 5 53 28 80 51 Venez assister au concert du groupe Les Egarés le vendredi 3 décembre à 21h30 au Pub The Black Duck à Saint-Crépin et Carlucet ! Pensez à réserver votre table au 05 53 28 80 51 ! Les Egarés

Saint-Crépin-et-Carlucet

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Crépin-et-Carlucet Autres Lieu Saint-Crépin-et-Carlucet Adresse Ville Saint-Crépin-et-Carlucet lieuville Saint-Crépin-et-Carlucet