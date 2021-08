Haraucourt Observatoire des effondrements salins Haraucourt, Meurthe-et-Moselle Les effondrements salins d’Haraucourt : un site aux multiples facettes Observatoire des effondrements salins Haraucourt Catégories d’évènement: Haraucourt

Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire des effondrements salins

### Tout au long du week-end, des visites flash thématiques seront organisées pour découvrir l’histoire de ce site étonnant lié à l’exploitation du sel. D’immenses étendues d’eau bordées de falaises sont visibles depuis un observatoire situé entre Haraucourt et Buissoncourt. En compagnie d’un médiateur culturel, venez découvrir l’histoire de ce site étonnant lié à l’exploitation du sel. Des visites flash thématiques éclaireront divers angles de ce site passionnant : géologie, histoire, technique, ornithologie.

Gratuit. Entrée libre.

Tout au long du week-end, des visites flash thématiques seront organisées pour découvrir l’histoire de ce site étonnant lié à l’exploitation du sel. Observatoire des effondrements salins Rue des écoles, 54110 Haraucourt Haraucourt Meurthe-et-Moselle

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

