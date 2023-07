Les effets psychologiques du vin d’après Edmondo de Amicis Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Pascal Henry vous fera découvrir un auteur italien, méconnu en France mais très célèbre en Italie, à travers un texte à la fois drôle et cruel sur le vin, sur l’ivresse et sur l’illusion.

Un conférencier un tantinet

moralisateur et un peu burlesque se lance dans un exposé sur les effets du vin.

Au fil de son analyse il va décrire les différentes étapes de l’ivresse et

s’interroger sur l’illusion qu’elle provoque puis sur ses conséquences pour nos

vies et pour nos sociétés.

Ce texte a été prononcé par l’auteur lui-même en 1880 à l’occasion d’un

symposium sur le vin.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Contact : https://cie-embarcadere.org/lectures-theatrales/les-effets-psychologiques-du-vin/ +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde/?locale=fr_FR

Pascal Henry