Les Éditions Passiflore et leurs auteurs au Petit Marché Artisanal Dax, 5 décembre 2021, Dax.

Les Éditions Passiflore et leurs auteurs au Petit Marché Artisanal Pl. de la Cathédrale Carreau des Halles Dax

2021-12-05 – 2021-12-05 Pl. de la Cathédrale Carreau des Halles

Dax Landes

Retrouvez les livres et les auteurs de la maison d’édition dacquoise Passiflore les dimanches 5, 12 et 19 décembre au Petit Marché Artisanal. Vous pourrez y rencontrer Chantal Detcherry, Marc Large, Marie-Laure Hubert Nasser et Patrice Mariolan : un condensé d’humour, d’énergie et de poésie.

Pl. de la Cathédrale Carreau des Halles Dax

