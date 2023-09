Les Éditions de la MSH face aux enjeux du monde Le Comptoir Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 11 octobre 2023

de 10h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

La FMSH fête en 2023 les 60 ans du décret donnant vie au projet de Fernand Braudel d’une « Maison » des sciences humaines et sociales, une place unique d’échanges et d’impulsions scientifiques.

Pour mettre en perspective son histoire et le foisonnement d’idées

qu’elles accompagnent, les Éditions de la MSH organisent, en partenariat

avec certains de ses partenaires historiques, une journée dédiée à ses

missions : révéler les nouvelles approches, élargir le champs des

connaissances, participer aux débats publics, mettre en avant la jeune

recherche, traduire des langues rares.

Deux temps forts composeront cette journée : les 40 ans de la

collection « Ethnologie de la France et des mondes contemporains » et la

présentation des nouvelles collections par aires géographiques,

« Afrique(s) », « Amérique(s) » et « Asie(s) ».

Programme

Table-ronde | 10h

40 ans de la collection « Ethnologie de la France et des mondes contemporains »

Introduction par Pascal Rouleau, directeur des Éditions de la MSH.

Modération par Thomas Mouzard, chargé de mission ethnologie et patrimoine culturel immatériel au ministère de la Culture.

Ouverture par Christine Langlois sur un historique de la collection et ses apports principaux à l’édition en sciences sociales et à la recherche en général.

Présentation de l’ouvrage Limites floues, frontières vives par Christian Bromberger , Université de Provence

, Université de Provence Présentation de l’ouvrage La moralisation de la culture…, par Arnaud Chandivert

Pause café

Discussion sur les rapprochements entre les deux programmes : culture frontières et morale

Présentation de l’ouvrage L’accord parfait ? dans les orchestres de musique classique de Delphine Blanc

Présentation de collection | 14h

Travaux originaux et traductions : les enjeux des trois nouvelles collections par aires géographiques

Introduction par Pascal Rouleau

Collection « Afrique(s) » | 14h

Présentation & modération par Marc-Antoine Pérouse de Montclos et Marie Miran responsables scientifiques de la collection, avec :

– Agnieszka Kedzierska Manzon, autrice de Corps rituels : la fabrique du religieux en pays mandingue

– Gerrie ter Haar, au sujet de la traduction en français du livre de Stephen Ellis, La saison des pluies : l’Afrique et le monde

– Fabio Viti, auteur de La guerre au Baoulé : un ethnnographie historique du fait guerrier

– Présentation de la traduction de l’ouvrage de Bill Freund, La ville en Afrique : une histoire

Collection « Amérique(s) » | 15h

Sous le parrainage d’Emmanuel Kattan et de Sayri Karp, responsables scientifiques, en présence des membres du comité de lecture et avec :

– Carlo A. Celius, auteur de Création plastique d’Haïti : art et culture visuelle en colonie et postcolonie

– Charlotte Recoquillon, autrice d‘Harlem, une histoire de la gentrification

– Présentation de l’ouvrage Colombie, pays des « passions tristes » : entre rage et haine de Mauricio Garcia Villegas

Collection « Asie(s) » | 16h

Présentation & modération par Lun Zhang, responsable scientifique de la collection, et Pascal Rouleau, en présence d’Anne Cheng, membre du comté de lecture et avec :

– Tripurdaman Singh, traducteur en français de Nehru : les débats qui ont défini l’Inde

– Michel Bonnin, au sujet du travail de Jiawen Sun autrice de Corps et politique dans la chine : sociologie de la souffrance parmi les anciens zhiqing

– Présentation de l’ouvrage de Zhaoguang Ge, What is China ?

Cet événement est organisé dans le cadre des 60 ans de la Fondation Maison des sciences de l’homme.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/les-editions-de-la-msh-face-aux-enjeux-du-monde https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-editions-de-la-msh-face-aux-enjeux-du-monde-725963976797?aff=oddtdtcreator

FMSH Les Éditions de la MSH face aux enjeux du monde