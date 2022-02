Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle Eglise Sainte Odile crypte 75017, 26 mars 2022, Paris. Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle

Eglise Sainte Odile crypte 75017, le samedi 26 mars à 18:30

Samedi 26 mars 2022 de 18h30 à 22h Conférence suivie d’un buffet avec Bénédicte Van Craynest, nutritionniste dédicace du livres « Faites la paix avec votre ventre » Crypte de Sainte Odile 2 av. Stéphane Mallarmé 75017

Inscrivez-vous sur www.naturerebelle.eu

Conférence avec Bénédicte Van Craynest, nutritionniste Eglise Sainte Odile crypte 75017 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:30:00 2022-03-26T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Sainte Odile crypte 75017 Adresse 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Ville Paris lieuville Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris

Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 2022-03-26 was last modified: by Les éditions Augustin de Livois et le site Nature rebelle Eglise Sainte Odile crypte 75017 Eglise Sainte Odile crypte 75017 26 mars 2022 Eglise Sainte Odile crypte 75017 Paris Paris

Paris