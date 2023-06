Mini camp équitation Les écuries du champ du vent Thiéfosse, 21 août 2023, Thiéfosse.

Mini camp équitation 21 – 25 août Les écuries du champ du vent De 180€ à 325€ suivant le QF

Le séjour se déroulera à la ferme équestre « Les écuries du champ du vent » à Thiefosse et se situe à une centaine de kilomètres de Nancy. A proximité, on trouve le musée du bois à Saulxure sur Moselotte, divers chemins de randonnées et diverse stations de ski qui proposent des activités d’été. Les enfants auront un grand espace extérieur et vont dormir dans des grandes tentes Trappeur et wigan et ils auront à disposition un chalet pour la vie quotidienne : douches et sanitaires, cuisine pour la préparation des repas et les petits déjeuners mais aussi de l’espace pour les différents temps libres et veillées. Le campement se situe dans un camping attelé à la ferme équestre.

Ils auront une demi journée pour découvrir l’environnement équestre et l’autre demi journée sera réservée à l’exoploration de la culture et la nature vosgiennes.

Les écuries du champ du vent 7 chemin du Tandenet 88290 THIEFOSSE Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est

équitation nature