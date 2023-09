Réparer au lieu de jeter ! Les Écuries de Saint Hugues Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Réparer au lieu de jeter ! Les Écuries de Saint Hugues Cluny, 21 octobre 2023, Cluny. Réparer au lieu de jeter ! Samedi 21 octobre, 09h30 Les Écuries de Saint Hugues Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne en partenariat avec la CMA de Saône-et-Loire, la ville de Cluny et l’Union des commerçants organisent les premières Journées Nationales de la Réparation. Cette journée nationale aura lieu le samedi 21 octobre 2023 à Cluny aux écuries de Saint Hugues. L’objectif est de montrer aux habitants que la réparation est possible afin d’éviter de jeter des objets en déchèteries. Pour cela, nous allons organiser des stands de réparation. Des réparateurs professionnels participent à cette journée avec des réparateurs bénévoles ! Les Écuries de Saint Hugues Rue du 11 août 1944 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Les Écuries de Saint Hugues Adresse Rue du 11 août 1944 71250 Cluny Ville Cluny

