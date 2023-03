Méditation pour la pleine lune Les Ecuries de Messey Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Catégories d’Évènement: Messey-sur-Grosne

EUR 10 100 Méditation pour la pleine lune. Accompagnée par les chevaux.

La recherche d’harmonie et de partenariat est le thème principal de la pleine lune en Balance du 6 avril.

Elle nous pousse à trouver un équilibre entre la satisfaction de nos besoins et la satisfaction des besoins d’un être cher. Venez célébrer la pleine lune lors d’une méditation avec les chevaux et le tambour. ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/ Les Ecuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne

