le mercredi 29 septembre à 10:00

Les écureuils du Parc rivière —————————– Le Parc Rivière dissimule au milieu de ses arbres centenaires les ruines d’un château qui abrite désormais une faune discrète. Nous serons particulièrement vigilants afin de surprendre l’écureuil très actif après la saison hivernale. Cette balade sera l’occasion de revenir sur la question de l’aménagement de nos parcs et jardins en relation avec la biodiversité urbaine.

5€ (gratuit pour les étudiants, enfants de moins de 10 ans, demandeurs d’emplois)

L’association Pétronille et la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine vous proposent une lecture du paysage urbain en lien avec la biodiversité. Parc Rivière Rue de Rivière, Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00

