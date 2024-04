Les écrivain.es au secours des architectes Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, mardi 2 avril 2024.

Les écrivain.es au secours des architectes Le roman contemporain peut-il aider les architectes à appréhender, concevoir et transformer le quotidien ? Mardi 2 avril, 18h30 Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entré libre dans la limite des places disponibles

Exerçant en agence d’architecture, Clémentin Rachet s’intéresse aux relations qu’entretiennent l’architecture et la littérature. Cela le conduira à mener une thèse nourrie par la lecture de romans contemporains dont les auteurs sont investis dans ou intéressés par le fait architectural ou urbain.

Centre culturel d'architecture, la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d'action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l'architecture.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars.

architecture littérature

© Philibert de l’Orme, L’Allegorie du mauvais architecte, c.1567