Les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies avec parfois des abus. À quel âge peut-on commencer à les utiliser ? Quelles limites poser à leur consommation ? Quels sont les impacts, voire les dangers, de leur utilisation notamment auprès des jeunes? Comment concrètement accompagner les jeunes, de la naissance à l’adolescence, dans leurs usages ? Rencontre proposée et animée par des bénévoles de l’association Sens’écran. À partir de 10 ans Capacité de 20 personnes Rencontre/échanges Médiathèque Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg valence Valence Drôme

