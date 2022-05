Les écrans et les effets sur la santé des enfants et des adolescents Atelier Canopé Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Les écrans et les effets sur la santé des enfants et des adolescents Atelier Canopé, 14 juin 2022, Strasbourg. Les écrans et les effets sur la santé des enfants et des adolescents

Atelier Canopé, le mardi 14 juin à 09:00

Cette table ronde rassemblera des acteurs du monde de la santé dans le but de partager leurs pratiques, leurs connaissances et leurs solutions sur le délicat sujet des effets de l’utilisation massive des écrans, voire de l’addiction.

Entrée libre sur inscription

Table ronde avec des acteurs du monde de la santé Atelier Canopé 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Atelier Canopé Adresse 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Ville Strasbourg lieuville Atelier Canopé Strasbourg Departement Bas-Rhin

Atelier Canopé Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Les écrans et les effets sur la santé des enfants et des adolescents Atelier Canopé 2022-06-14 was last modified: by Les écrans et les effets sur la santé des enfants et des adolescents Atelier Canopé Atelier Canopé 14 juin 2022 Atelier Canopé Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin