Les écrans à la maison, on en parle ensemble Melle, 18 septembre 2021, Melle.

Les écrans à la maison, on en parle ensemble 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 19:00:00

Melle Deux-Sèvres Melle

Les écrans à la maison, on en parle, samedi 18 septembre de 17h à 19h sur place entre les rues de la Faucauderie et Eloi Ricard (entre le CMP et le cabinet médical), en cas de mauvais temps rendez-vous salle du Tapis Vert.

Spectacle interactif avec la compagnie Aline, théâtre forum et débat.

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.

Information et contact : CSC du Mellois 05 49 29 04 05 ou contact.melle@csc79.org.

Les écrans à la maison, on en parle, samedi 18 septembre de 17h à 19h sur place entre les rues de la Faucauderie et Eloi Ricard (entre le CMP et le cabinet médical), en cas de mauvais temps rendez-vous salle du Tapis Vert. Information et contact : CSC du Mellois 05 49 29 04 05 ou contact.melle@csc79

+33 5 49 29 04 05

Les écrans à la maison, on en parle, samedi 18 septembre de 17h à 19h sur place entre les rues de la Faucauderie et Eloi Ricard (entre le CMP et le cabinet médical), en cas de mauvais temps rendez-vous salle du Tapis Vert.

Spectacle interactif avec la compagnie Aline, théâtre forum et débat.

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.

Information et contact : CSC du Mellois 05 49 29 04 05 ou contact.melle@csc79.org.

pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT Pays Mellois