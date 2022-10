Les écorces des arbres de la Bégraisière Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les écorces des arbres de la Bégraisière Longère de la Bégraisière, 26 octobre 2022, Saint-Herblain. 2022-10-26

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Vous aimez le dessin et les sorties nature ? Débutant·e ou confirmé·e, cette balade est faite pour vous ! Soazig Dréano, illustratrice, propose des stages de dessin naturaliste et en arts graphiques, qui s’adressent à un large public. Avec un temps d’observation, de dessin et d’empreinte, cet atelier est une invitation à identifier les arbres. Vous dessinerez le port des arbres, les fruits, les feuillages (empreintes). Plusieurs techniques seront proposées avec crayons de bois, aquarelle végétale, crayon de couleurs aquarellables, sanguine et fusain… Puis, après avoir préparé sur table des plaques d’argile, chacun pourra réaliser des empreintes d’écorces. Tout public, enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Matériel fourni. Sur inscription au 02 28 25 24 87. Programme de la Longère de la Bégraisière Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/

Longère de la Bégraisière
Adresse Rue François Rabelais
Ville Saint-Herblain
Departement Loire-Atlantique

