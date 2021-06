Les écoles parisiennes, la guerre et la Commune. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 juin 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Conférence

Par Stéphanie Dauphin, maître de conférences en histoire contemporaine Université de Lille, dans le cadre du cycle de conférences L’École à Paris (XIXe-XXe siècle) : Enseignants, élèves et disciplines, aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

La question de l’école est un enjeu démocratique et social. Des projets multiples vont être débattus tout au long du XIXe siècle, dont la Commune va s’inspirer. À la fin du Second Empire se développe l’exigence d’une école publique et laïque. De sa naissance à sa mort, la Commune est inséparable de la guerre. Paris exige son autonomie et se soustrait de l’autorité de l’État et du gouvernement. Les Parisiens en appellent aux maires et à la Garde nationale qui vont jouer un rôle majeur, notamment en ce qui concerne la question scolaire. Malgré le contexte de guerre étrangère puis de guerre civile, malgré les difficultés, les écoles parisiennes trouvent le moyen d’exister grâce à la volonté de l’administration et du ministre de l’Instruction publique Jules Simon. Après le Siège, les Communards font leur possible pour poursuivre cette noble tâche dans des conditions difficiles. Par manque de temps et d’argent, la réforme démocratique envisagée par la Commission de l’enseignement présidée par Édouard Vaillant ne peut aboutir. Elle réclame avant tout la rénovation de l’Instruction primaire pour qu’elle soit gratuite, obligatoire et laïque, intégrale et professionnelle. L’ambition de la Commune ne meurt pas cependant avec elle et inspire en partie l’élite républicaine dans ses réalisations scolaires. Après la semaine sanglante vient pourtant le temps des procès, de la République conservatrice et de l’Ordre moral. D’emblée, plusieurs interrogations se présentent qui concernent les premiers pas d’une école républicaine dans des conditions de crise extrême. Peut-on, dans un Paris assiégé et désorganisé, prévoir un fonctionnement correct de l’école ? Les instituteurs et institutrices rejoignent-ils en nombre la Commune et quelle répression s’abat ensuite sur eux ?

