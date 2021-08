Grasse Tiers lieu Sainte Marthe Alpes-Maritimes, Grasse Les écoles de Grasse Tiers lieu Sainte Marthe Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Tiers lieu Sainte Marthe

Cartes postales, photos et souvenirs d’époque – Bandes dessinées, images humoristiques, dessins et divers éléments rappelant l’école d’antan. Vous découvrirez aussi toute une galerie de photos de classe, des jouets, objets scolaires (trousses, cartables, plumes…) et aussi des grandes cartes de géographie. Présentation de l’Exposition par Jean-Pierre FROITZHEIM. Inauguration le vendredi 17 septembre à 11H30 Ouverture prolongée jusqu’au 10 octobre sur demande au 06 63 14 13 53.

Tiers lieu Sainte Marthe 21, avenue Chiris, 06130 Grasse

