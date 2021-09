Les Écœurchées – Pierre Kœstel Théâtre Paul Scarron, 12 octobre 2021, Le Mans.

Les Écœurchées – Pierre Kœstel

du mardi 12 octobre au mercredi 13 octobre à Théâtre Paul Scarron

Charlotte et Anaïs sont sœurs. Dans la chambre qu’elles se partagent, elles inventent des histoires où leur demi-sœur, Sandrine, subit les pires misères. Car dans la vie de tous les jours, Sandrine est toujours trop parfaite : elle sourit beaucoup, ramène des bonnes notes à la maison et ne rechigne jamais à s’occuper des tâches ménagères. A l’inverse, les deux adolescentes souffrent régulièrement de maltraitance, au collège comme à la maison. Anaïs endure les moqueries de ses camarades à cause de son style vestimentaire. Charlotte, quant à elle, doit supporter les remarques acerbes de sa mère sur son physique et son comportement. Un jour, c’est la goutte de trop, et les sœurs décident alors de renverser la situation. De harceler Sandrine, pour ne plus être harcelées par les autres. Anima Compagnie Écriture : Pierre Kœstel Jeu : Jeanne Michel et Lucie Raimbault Mise en scène collective avec la complicité de l’auteur

Tarif unique : 9€

Tragi-comique. Pierre Kœstel s’empare du conte Cendrillon dans une langue à la fois décalée et poétique pour raconter la quête identitaire de deux adolescentes étouffées par le poids des normes…

Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans Sarthe



