Les Eco’Barbots Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Les Eco’Barbots Gujan-Mestras, 14 mai 2022, Gujan-Mestras. Les Eco’Barbots Gujan-Mestras

2022-05-14 – 2022-05-14

Gujan-Mestras Gironde Journée Éco Festive. Les initiatives durables des commerçants.

Évènement sous chapiteaux au Clos Fleuri À partir de 14h

– Ateliers de recyclage et de réparation

– Jeux pour petits et grands

– Vide dressing solidaire

– Lancement des défis Eco’Barbots

– Goûter

– Conférence avec les commerçants éco-responsables Soirée de 19h à 23 h

– Apéro concert avec les commerçants et le Duo DJ Sax Pinchfloyd & Camillo K-Bra Journée Éco Festive. Les initiatives durables des commerçants.

Évènement sous chapiteaux au Clos Fleuri À partir de 14h

– Ateliers de recyclage et de réparation

– Jeux pour petits et grands

– Vide dressing solidaire

– Lancement des défis Eco’Barbots

– Goûter

– Conférence avec les commerçants éco-responsables Soirée de 19h à 23 h

– Apéro concert avec les commerçants et le Duo DJ Sax Pinchfloyd & Camillo K-Bra +33 6 70 07 00 24 Journée Éco Festive. Les initiatives durables des commerçants.

Évènement sous chapiteaux au Clos Fleuri À partir de 14h

– Ateliers de recyclage et de réparation

– Jeux pour petits et grands

– Vide dressing solidaire

– Lancement des défis Eco’Barbots

– Goûter

– Conférence avec les commerçants éco-responsables Soirée de 19h à 23 h

– Apéro concert avec les commerçants et le Duo DJ Sax Pinchfloyd & Camillo K-Bra Mairie GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Les Eco’Barbots Gujan-Mestras 2022-05-14 was last modified: by Les Eco’Barbots Gujan-Mestras Gujan-Mestras 14 mai 2022 Gironde Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde