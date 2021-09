Les écobalades pont-péannaises 35131 Pont-Péan, 5 septembre 2021, Pont-Péan.

Les écobalades pont-péannaises

35131 Pont-Péan, le dimanche 5 septembre à 10:00

**Les écobalades pont-péannaises du 5 au 19 septembre 2021** ———————————————————— “J’en ai marre ! Marre du confinement, marre du déconfinement, marre de la Covid et de ses contraintes. J’ai besoin d’air, de respirer, de voir autre chose”, combien de fois, n’avons-nous pas entendu cette complainte ? Et bien, les écobalades pont-péannaises vous offrent un moment de respiration pour les grands comme pour les petits avec de belles balades nature, visite de jardins au naturel, balades ruisseau du Tellé et Fagopyrum, le blé noir d’hier et d’aujourd’hui en massif armoricain. Ils vous permettront de découvrir ce qui est à votre porte et que pourtant vous ne connaissez pas encore. C’est aussi en se promenant ou le temps d’un ciné-débat de se poser des questions. Notre maison brûle et faut-il simplement nous contenter de regarder des images spectaculaires ? Certains déjà ouvrent des chemins d’innovation. En septembre, à Pont-Péan, venez partager une parenthèse heureuse, à la découverte de notre patrimoine naturel et des pistes pour le préserver ! Au programme : >> les portes ouvertes sur les jardins dès le **5 septembre, avec Voyage dans mon jardin au naturel de Pont-Péan**, potagers fleuris, jardins d’agrément, ou petites maisons dans la prairie ouvriront les festivités. Ils accueillent aussi abeilles, papillons, petites poules, oiseaux… (voir adresses et points sur la carte) >> **un ciné-débat “Secrets des champs” le 16 septembre à l’espace Beausoleil**, nous permettra de poser la question de la place de l’homme et de la nature aujourd’hui face aux défis qui nous attendent. >> Puis **le 18 septembre matin, la balade nature le ruisseau du Tellé retrouve ses droits**, entre histoire et réalité d’aujourd’hui permettra aux petits comme aux grands de découvrir le ruisseau du Tellé avec un nouvel éclairage autour de la reconquête de l’eau, de la biodiversité en compréhension avec l’histoire. Plus de deux siècles et demi de profondes modifications liées à l’exploitation de la mine de plomb argentifère de Pont-Péan ont fait évoluer son cours. >> **Le 18 après-midi, le nettoyage de notre cadre de vie avec la clean walk pont-péannaise** dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage de la planète World Clean Up Day, >> Le **18 encore, un marché/forum exceptionnel vous accueillera dès 9:30 sur la place du march**é où vous pourrez rencontrer, les producteurs bio avec galettes de blé noir, légumes, encas…, les jardiniers au naturel, les services techniques qui vous présenteront la gestion différenciée des espaces pour préserver notre planète et nos vies, les porteurs de projets du budget participatif 2021. C’est aussi **le lieu de rendez-vous de la balade du Tellé le matin avec son pédibus vers le Pont-Mahaud**, le départ de la clean walk, l’après-midi. >>> **Le 19 septembre, la superbe balade Fagopyrum en massif armoricain** vous permettra de découvrir des espaces naturels méconnus, avec la place de l’agriculture d’hier et aujourd’hui et le renouveau du blé noir. [Les écobalades pont-péannaises du 5 au 19 septembre 21](https://jeparticipe-pontpean.fr/2021/08/21/les-ecobalades-pont-peannaises/)

Entrée libre – voir jours et horaires ci-joint et sur jeparticipe-pontpean.fr

Retrouvez en sept. vos chaussures de marche pour cette 1e édition “écobalades”. Amoureux de la nature et curieux de tous âges sont invités à découvrir les richesses de notre patrimoine local méconnu.

