Les éco-gestes au quotidien AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les éco-gestes au quotidien AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, 12 mai 2022, Lille. Les éco-gestes au quotidien

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, le jeudi 12 mai à 14:00

Les éco-gestes au quotidien ————————— Face à l’augmentation du coût des énergies, un moyen rapide de réaliser des économies sur le budget de notre foyer est d’adopter des pratiques permettant, facilement et simplement, de réaliser des économies sur nos consommations d’énergie. Découvrez, lors de cet atelier, les petits gestes que nous pouvons adopter au quotidien et les astuces pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau… et réaliser des économies ! Animé par Interfaces **→ Jeudi 12 mai 2022 de 14h à 16h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Découvrez, lors de cet atelier, les petits gestes que nous pouvons adopter au quotidien et les astuces pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau… et réaliser des économies ! AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine 59000 Lille Ville Lille lieuville AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Departement Nord

AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Les éco-gestes au quotidien AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 2022-05-12 was last modified: by Les éco-gestes au quotidien AMELIO | Maison de l’Habitat Durable AMELIO , Maison de l'Habitat Durable 12 mai 2022 AMELIO | Maison de l'Habitat Durable Lille lille

Lille Nord