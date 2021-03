Lille En ligne Lille Les éco-gestes à la maison En ligne Lille Catégorie d’évènement: Lille

En ligne, le vendredi 16 avril à 14:00

Les éco-gestes à la maison ————————– Découvrez les petits gestes que nous pouvons adopter au quotidien et les astuces pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau… et réaliser des économies ! ### → Vendredi 16 avril 2021 de 14h à 16h Cet atelier se déroulera en format webinaire (en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScutqLmlcKkJIlz662dId2eyCeg2sPJzqZv5zgHw0Ehor-Xng/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScutqLmlcKkJIlz662dId2eyCeg2sPJzqZv5zgHw0Ehor-Xng/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

