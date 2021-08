Lille AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille, Nord Les éco-gestes à la maison AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Les éco-gestes à la maison ————————– Découvrez les petits gestes que nous pouvons adopter au quotidien et les astuces pour réduire nos consommations d’énergie, d’eau… et réaliser des économies ! **→ Jeudi 30 septembre 2021 de 14h à 16h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T16:00:00

