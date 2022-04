Les éco-balades “Istres Propre & Durable” Istres, 7 mai 2022, Istres.

Les éco-balades “Istres Propre & Durable” Istres

2022-05-07 – 2022-05-07

Istres Bouches-du-Rhône

Eco-balades sur les salins de Rassuen avec Natura 2000 : Les Salins de Rassuen sont un site inscrit Natura 2000 qui abrite une belle biodiversité. Venez découvrir ou redécouvrir cette zone humide en observant les espèces d’oiseaux emblématiques de ce milieu. Si des participants ont une paire de jumelles, les apporter. Madame ONNO Anaïs, Chargée de mission Natura 2000 apportera une longue vue.



Eco-balade sur la chênaie de Lavalduc avec Thierry VILLETE : Labellisée Arbres Ramarquables de France, la chênaie de Lavalduc nous emporte dans une ambiance forestière particulière. Sa proximité avec l’étang teinté de rose en fait un site riche et diversifié en faune et en flore. Si des participants ont une paire de jumelles, les apporter.



Eco-balade au Parc de l’Olivier avec la Ligue de Protection des Oiseaux : Ecrin de nature au milieu de la ville, le Parc de l’Olivier a fait l’objet d’inventaires sur la faune présente. Apprenez-en plus sur la biodiversité remarquable en partant à la recherche d’oiseaux, d’insectes et bien d’autres animaux. Si des participants ont une paire de jumelles, les apporter.



Eco-balade au domaine des 3B : Le Domaine des 3B est reconnu pour son exploitation agricole biologique et une gestion respectueuse de l’environnement. Venez visiter le domaine pour connaître les secrets d’une agriculture permettant l’épanouissement de la biodiversité.



Eco-balade sur l’étang de Berre avec le Gipreb : Découvrez l’étonnant étang de Berre, ses caractéristiques et son écosystème lors de cette balade commentée avec le Gipreb, syndicat mixte chargé de l’étude de l’étang et de ses rivages.



Horaires et inscriptions à partir du 20 avril.

Dans le cadre de la manifestation citoyenne Istres Propre & Durable, la direction environnement & développement durable de la ville d’Istres et l’Office de Tourisme s’associent. Ce sont plusieurs éco-balades sur la ville d’Istres qui sont ainsi proposées.

