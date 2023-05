autour du potager de montagne les Ecluses, 22 juillet 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

Animation « autour du potager de montagne » chez Yannick Sonnier qui pratique la permaculture à 1200 m d’altitude aux Ecluses. Participation libre, inscription office de tourisme 04 71 59 95 73.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

les Ecluses

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Animation « autour du potager de montagne » at the home of Yannick Sonnier, who practices permaculture at an altitude of 1,200 m at Les Ecluses. Participation free, booking at tourist office 04 71 59 95 73

Evento sobre « horticultura de montaña » en casa de Yannick Sonnier, que practica la permacultura a 1.200 m de altitud en Les Ecluses. Entrada gratuita, inscripción en la Oficina de Turismo 04 71 59 95 73

Animation « rund um den Berggemüsegarten » bei Yannick Sonnier, der in 1200 m Höhe in Les Ecluses Permakultur betreibt. Teilnahme frei, Anmeldung Tourismusbüro 04 71 59 95 73

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon