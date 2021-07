LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DU FUMOIR Orée d’Anjou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orée d'Anjou.

LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DU FUMOIR 2021-07-03 – 2021-07-03 Le Fumoir CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Le Fumoir est spécialisé dans le fumage du poisson et plus particulièrement du saumon. Patrice Garoff partage son savoir-faire artisanal tout au long de la visite. Seule une recette gardée secrète donne à son saumon sa saveur si particulière … qui saura enchanter les sens et réveiller les papilles

Sur réservation

#Bulle

Les secrets du saumon fumé se cachent à Orée d’Anjou

+33 2 40 09 04 13 https://www.oreedanjou.fr/

Le Fumoir est spécialisé dans le fumage du poisson et plus particulièrement du saumon. Patrice Garoff partage son savoir-faire artisanal tout au long de la visite. Seule une recette gardée secrète donne à son saumon sa saveur si particulière … qui saura enchanter les sens et réveiller les papilles

Sur réservation

#Bulle

dernière mise à jour : 2021-05-27 par