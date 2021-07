LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DE LA SAFRANERIE CYNFAËL Orée d’Anjou, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Orée d'Anjou.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Un atelier-visite pour découvrir l’or rouge. A la safranière, Sabrina cultive près de 1000m? de cette précieuse épice et fabriquer à partir du safran des produits dérivés pour tous les goûts et parfois originaux. De la fleur à la cuisine, apprenez à connaître les vertus et multiples façons de le cuisiner en famille.

Sur réservation

De l’or rouge à Orée d’Anjou

