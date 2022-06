LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DE LA BRASSERIE WILL’S Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49270

Orée-d'Anjou

LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DE LA BRASSERIE WILL’S Orée d’Anjou, 15 juin 2022, Orée d'Anjou. LES ÉCLATS D’ORÉE : VISITE DE LA BRASSERIE WILL’S Orée d’Anjou

2022-06-15 – 2022-06-15

Orée d’Anjou 49270 Microbrasserie 100% bio, la brasserie Will’s est engagée dans une démarche zéro déchet. Vous pourrez y découvrir la gamme de bières classiques mais aussi des recettes plus originales de leur gamme « créations ». Dégustation de bières et visite de la microbrasserie. GRATUIT

+33 2 40 09 04 13
https://www.oreedanjou.fr/
Microbrasserie 100% bio, la brasserie Will's est engagée dans une démarche zéro déchet. Vous pourrez y découvrir la gamme de bières classiques mais aussi des recettes plus originales de leur gamme « créations ». Dégustation de bières et visite de la microbrasserie. GRATUIT

Sur réservation

Sur réservation Orée d’Anjou

