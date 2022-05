LES ÉCLATS D’ORÉE : MODELER LA TERRE AVEC LA FANTAISIE DE JEANNE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

LES ÉCLATS D’ORÉE : MODELER LA TERRE AVEC LA FANTAISIE DE JEANNE Orée d’Anjou, 8 juin 2022, Orée d'Anjou. LES ÉCLATS D’ORÉE : MODELER LA TERRE AVEC LA FANTAISIE DE JEANNE LIRE 235 Rue Jean Dorat Orée d’Anjou

2022-06-08 – 2022-06-08 LIRE 235 Rue Jean Dorat

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Après une démonstration technique, libère ton imagination et modèle un buste en argile. Ta balle d’argile peut devenir un personnage fantastique, un super héros, un animal, un coquillage… Les mains dans la terre, révèle ta nature ! Sophie Bigeard est artisan potier et installée à Liré. Elle crée des objets de décorations et des objets usuels pour un univers fantaisiste aux accents pops ! Réservation obligatoire au 0240090413 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr

En cas d’annulation merci de nous prévenir, même au dernier moment, afin que nous puissions accueillir d’autres personnes. Public: Pour les enfants à partir de 6 ans

Durée : 1 heure

GRATUIT Venez modeler la terre ! Après une démonstration technique, libère ton imagination et modèle un buste en argile. Ta balle d’argile peut devenir un personnage fantastique, un super héros, un animal, un coquillage… Les mains dans la terre, révèle ta nature ! Sophie Bigeard est artisan potier et installée à Liré. Elle crée des objets de décorations et des objets usuels pour un univers fantaisiste aux accents pops ! Réservation obligatoire au 0240090413 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr

En cas d’annulation merci de nous prévenir, même au dernier moment, afin que nous puissions accueillir d’autres personnes. Public: Pour les enfants à partir de 6 ans

Durée : 1 heure

GRATUIT LIRE 235 Rue Jean Dorat Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse LIRE 235 Rue Jean Dorat Ville Orée d'Anjou lieuville LIRE 235 Rue Jean Dorat Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

LES ÉCLATS D’ORÉE : MODELER LA TERRE AVEC LA FANTAISIE DE JEANNE Orée d’Anjou 2022-06-08 was last modified: by LES ÉCLATS D’ORÉE : MODELER LA TERRE AVEC LA FANTAISIE DE JEANNE Orée d’Anjou Orée d'Anjou 8 juin 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire