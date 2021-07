LES ÉCLATS D’ORÉE : LE MONDE MERVEILLEUX DES MARIONNETTES Orée d’Anjou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Orée d'Anjou.

LES ÉCLATS D’ORÉE : LE MONDE MERVEILLEUX DES MARIONNETTES 2021-07-07 – 2021-07-07 Rue Ronsard LIRE

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Depuis bientôt 40 ans, Laurent Maissin, marionnettiste de la Compagnie du Rêve a fait de sa passion son métier. Ses spectacles de marionnettes ont fait l’objet de tournées internationales jusqu’au Japon.

Composé d’une succession d’histoires poétiques et humoristiques avec marionnettes à fils et théâtre d’objet, le spectacle enchantera petits et grands.

Sur réservation

Spectacle « histoire de rêver »

leseclatsdoree@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13 https://www.oreedanjou.fr/

