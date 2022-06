LES ÉCLATS D’LIRE Longwy Longwy Catégories d’évènement: 54400

Longwy 54400 Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ?

Vous aimez parler de vos lectures, raconter et partager ?

Venez nous rejoindre à la médiathèque pour un moment d’échange simple et convivial autour des livres.

Sur inscription. +33 3 82 23 15 76 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

