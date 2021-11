Montpellier Montpellier 34090, Montpellier LES ECHOS DURABLES – RÉCONCILIER L’HOMME ET LA MER ? Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34090

Montpellier

LES ECHOS DURABLES – RÉCONCILIER L’HOMME ET LA MER ? Montpellier, 16 décembre 2021, Montpellier. LES ECHOS DURABLES – RÉCONCILIER L’HOMME ET LA MER ? Montpellier

2021-12-16 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-16 20:30:00 20:30:00

Montpellier 34090 LES ECHOS DURABLES

Moments d’échanges entre des chercheurs et les héraultais un jeudi par mois à 19h (conférence).

Organisé en partenariat avec l’association AGROPOLIS INTERNATIONAL

Ces échanges se déroulent sur internet et dans les locaux d’Agropolis International. lien d’inscription à venir. Jeudi 16 décembre à 19h

Réconcilier l’homme et la mer ? Peut-on envisager des activités humaines « durables » en mer et sur le littoral ? Pour tout savoir sur le domaine de Restinclières, consulter notre programmation régulièrement mise à jour, vous inscrire à notre newsletter…visitez notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année Conférence : Réconcilier l’homme et la mer ? :Peut-on envisager des activités humaines « durables » en mer et sur le littoral ? domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/ LES ECHOS DURABLES

Moments d’échanges entre des chercheurs et les héraultais un jeudi par mois à 19h (conférence).

Organisé en partenariat avec l’association AGROPOLIS INTERNATIONAL

Ces échanges se déroulent sur internet et dans les locaux d’Agropolis International. lien d’inscription à venir. Jeudi 16 décembre à 19h

Réconcilier l’homme et la mer ? Peut-on envisager des activités humaines « durables » en mer et sur le littoral ? Pour tout savoir sur le domaine de Restinclières, consulter notre programmation régulièrement mise à jour, vous inscrire à notre newsletter…visitez notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année ©shutterstock

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-28 par RESTINCLIERES

Détails Catégories d’évènement: 34090, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier