Entre nature et technologie, biosphère et cybersphère, la 25ème œuvre de la **Forêt d’Art Contemporain**, [_L’oeil d’Angelo d’Angelo Plessas_](http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/2021/08/31/loeil-dangelo/), est une ode à la découverte des Landes de Gascogne… Une nouvelle application mobile, entre œuvre digitale, voyages au cœur du territoire et pépites touristiques, à découvrir dès le mois d’octobre. À la suite de cette nouvelle commande passée par la **Forêt d’Art Contemporain** à l’artiste **Angelo Plessas**, en collaboration avec **ALCA** et le **Chalet Mauriac**, le Frac propose un après-midi de rencontres dans son auditorium. **Déroulé :** **14h-15h :** Lancement de l’application et discussion autour de l’œuvre n°25, [_L’oeil d’Angelo_, réalisée par Angelo Plessas](http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/2021/08/31/loeil-dangelo/) avec Irwin Marchal, commissaire invité à la **Forêt d’Art Contemporain**. **15h-17h :** Table ronde animée par Éric Audinet : écrivain et éditeur, avec Jean-François Dumont, 4ème commissaire de la Forêt d’Art Contemporain, et les artistes Simon Quéheillard, Marine Julié et Yves Chaudouët. Projection du dernier film de Simon Quéheillard, Une embuscade en suspens, commandité par **La Forêt d’Art Contemporain**, à l’invitation du commissaire d’exposition Jean-François Dumont. **17h30-18h :** **Concert** Valentina Magaletti Joue La Batterie Fragile, sculpture en porcelaine conçue par Yves Chaudouët. — _Les Échos du territoire sont des rendez-vous qui permettent, au sein des espaces du Frac à la MÉCA, de tisser des liens avec la programmation des institutions culturelles, partenaires du Frac, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ces échos du territoire prennent la forme d’exposition, de conférence, de rencontre ou de performance. Ils rendent possible des temps d’échanges précieux avec les publics, les artistes et les professionnels du champ des arts visuels._

Gratuit sur présentation d’un billet d’exposition dans la limite des places disponibles

ALCA Nouvelle-Aquitaine et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA invitent La Forêt d’Art Contemporain à la MÉCA le samedi 2 octobre 2021 à 14h.

La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



