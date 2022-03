LES ECHOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION Saint-Paul-et-Valmalle, 14 mai 2022, Saint-Paul-et-Valmalle.

LES ECHOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’EDUCATION Saint-Paul-et-Valmalle

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Saint-Paul-et-Valmalle Hérault Saint-Paul-et-Valmalle

Une rencontre du Festival International du Film d’Education pour les 3 à 5 ans. Chaque année, le Festival International du Film d’Education aborde les grandes problématiques de l’éducation, la jeunesse, la lutte contre les discriminations… à travers des histoires et des parcours de vie d’enfants, de jeunes et d’adultes. Les Echos du Festival, édition décentralisée du festival, vous proposent à Saint-Paul-et-Valmalle, une séance tout public pour partager en famille un moment de découverte autour de ces sujets. En partenariat avec les CEMEA Occitanie ( Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active ) qui accompagnent cette projection pour décrypter avec vous les films visionnés. Soirée en plein air si la météo le permet. Apportez un coussin et de quoi vous couvrir.

Une rencontre du Festival International du Film d’Education pour les 3 à 5 ans.

+33 4 67 55 19 00

Une rencontre du Festival International du Film d’Education pour les 3 à 5 ans. Chaque année, le Festival International du Film d’Education aborde les grandes problématiques de l’éducation, la jeunesse, la lutte contre les discriminations… à travers des histoires et des parcours de vie d’enfants, de jeunes et d’adultes. Les Echos du Festival, édition décentralisée du festival, vous proposent à Saint-Paul-et-Valmalle, une séance tout public pour partager en famille un moment de découverte autour de ces sujets. En partenariat avec les CEMEA Occitanie ( Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active ) qui accompagnent cette projection pour décrypter avec vous les films visionnés. Soirée en plein air si la météo le permet. Apportez un coussin et de quoi vous couvrir.

Saint-Paul-et-Valmalle

dernière mise à jour : 2022-03-21 par