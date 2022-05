Les échos du festival international du film d’éducation Hérouville-Saint-Clair, 4 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Les échos du festival international du film d’éducation Café des Images 4 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 Café des Images 4 Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Le Café des Images et les CEMEA de Normandie s’associent pour la sixième édition des Echos du Festival international du film d’éducation : deux jours de programmation de fictions, documentaires, des histoires de vie, d’apprentissage, de rencontre, à destination des scolaires et de tous les publics.

Chaque projection sera suivie d’un échange ou d’un débat autour des thématiques abordées par les films.

À 14h Projection pour les familles et centres de loisirs, de quatre courts métrages avec des animations en salle. A partir de 6ans.

Le Crime particulier de l’étrange Mr Jacinthe de Bruno Caetano (10 min).

Kiko et les animaux de Yawen Zheng (7 min).

Trois amis de Peter Hausner, Snobar Avani (7 min).

L’être du pommier de Alla Vartanyan (10 min).

L’ensemble de ces séances sont gratuites pour le public, offertes par les CEMEA !

Source : Café des Images

herve.roue@cemea-normandie.fr +33 2 31 86 14 11

