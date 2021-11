Rennes Faculté des Sciences Economiques Ille-et-Vilaine, Rennes Les Echos de l’Eco #15 Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Economiques, le mardi 30 novembre à 18:00

Un format court d’1 heure, ponctué d’échanges libres et interactifs, de petits sondages live sur Appli Klaxoon, de témoignages et retours d’expérience pour parler économie, territoires et innovations. Le sujet est un thème d’actualité à chaque fois renouvelé. Les chefs d’entreprise présents sont membres de la Fondation Rennes 1.

Entrée libre sur réservation, pass sanitaire obligatoire

Reprise des rencontres entre étudiants et dirigeants d’entreprise, orchestrées par la Fondation Rennes et le BDE de la Faculté de Sciences Eco à Rennes. Faculté des Sciences Economiques place Hoche Rennes Centre Ille-et-Vilaine

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T19:00:00

