Pendant tout l’été, le club d’échecs d’Olivet organise des animations échecs à la plaine des Martinets. Au programme : Découverte du jeu d’échecs, parties libres, exercices d’échecs, démonstrations… Événement gratuit. Où ? Plaine des Martinets (En cas de mauvais temps, salle des Martinets) Quand ? Tous les samedis de juillet de d’août à partir de 14h Plus d’infos sur [[https://ltpg.fr/](https://ltpg.fr/)](https://ltpg.fr/) ou sur la page facebook [La Tour, Prends Garde](https://www.facebook.com/ltpgechecs)

