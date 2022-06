Les échappées musicales : Soirée orchestrale « Beethoven and friends » Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Les échappées musicales : Soirée orchestrale « Beethoven and friends » Gaillan-en-Médoc, 28 juillet 2022, Gaillan-en-Médoc. Les échappées musicales : Soirée orchestrale « Beethoven and friends »

Eglise Saint-Saturnin Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde Rue du Bourg Eglise Saint-Saturnin

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28

Rue du Bourg Eglise Saint-Saturnin

Gaillan-en-Médoc

Gironde Gaillan-en-Médoc 15 EUR Pour ce concert exceptionnel, l’ensemble des musiciens du festival se réunit en orchestre de chambre et revisite les grandes pages de la musique symphonique. Aux côtés de la deuxième symphonie du grand Beethoven arrangée pour notre formation, nous vous proposons de découvrir un extrait du ballet « Rosamunde » de Schubert, à savoir le 3ème entracte, petit bijou du répertoire symphonique.

Aux Echappées musicales, il nous tient également à cœur de soutenir la création et de faire découvrir à notre public la musique d’aujourd’hui. Ainsi, c’est cette année notre contrebassiste/compositeur aux multiples talents Jérémy Bruyère qui sera sur le devant de la scène avec un concerto spécialement écrit pour l’occasion. Pour ce concert exceptionnel, l’ensemble des musiciens du festival se réunit en orchestre de chambre et revisite les grandes pages de la musique symphonique. Aux côtés de la deuxième symphonie du grand Beethoven arrangée pour notre formation, nous vous proposons de découvrir un extrait du ballet « Rosamunde » de Schubert, à savoir le 3ème entracte, petit bijou du répertoire symphonique.

Aux Echappées musicales, il nous tient également à cœur de soutenir la création et de faire découvrir à notre public la musique d’aujourd’hui. Ainsi, c’est cette année notre contrebassiste/compositeur aux multiples talents Jérémy Bruyère qui sera sur le devant de la scène avec un concerto spécialement écrit pour l’occasion. +33 7 69 85 33 84 Pour ce concert exceptionnel, l’ensemble des musiciens du festival se réunit en orchestre de chambre et revisite les grandes pages de la musique symphonique. Aux côtés de la deuxième symphonie du grand Beethoven arrangée pour notre formation, nous vous proposons de découvrir un extrait du ballet « Rosamunde » de Schubert, à savoir le 3ème entracte, petit bijou du répertoire symphonique.

Aux Echappées musicales, il nous tient également à cœur de soutenir la création et de faire découvrir à notre public la musique d’aujourd’hui. Ainsi, c’est cette année notre contrebassiste/compositeur aux multiples talents Jérémy Bruyère qui sera sur le devant de la scène avec un concerto spécialement écrit pour l’occasion. echappées,musicales

Rue du Bourg Eglise Saint-Saturnin Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Gaillan-en-Médoc Adresse Gaillan-en-Médoc Gironde Rue du Bourg Eglise Saint-Saturnin Ville Gaillan-en-Médoc lieuville Rue du Bourg Eglise Saint-Saturnin Gaillan-en-Médoc Departement Gironde

Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillan-en-medoc/

Les échappées musicales : Soirée orchestrale « Beethoven and friends » Gaillan-en-Médoc 2022-07-28 was last modified: by Les échappées musicales : Soirée orchestrale « Beethoven and friends » Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc 28 juillet 2022 Eglise Saint-Saturnin Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde

Gaillan-en-Médoc Gironde