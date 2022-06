Les échappées musicales : Soirée festive de clôture « Des racines et des grappes » Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-d'Esteuil

Les échappées musicales : Soirée festive de clôture « Des racines et des grappes » Saint-Germain-d’Esteuil, 29 juillet 2022, Saint-Germain-d'Esteuil. Les échappées musicales : Soirée festive de clôture « Des racines et des grappes »

Château Livran Eglise Saint-Saturnin Saint-Germain-d’Esteuil Gironde Eglise Saint-Saturnin Château Livran

2022-07-29 – 2022-07-29

Eglise Saint-Saturnin Château Livran

Saint-Germain-d’Esteuil

Gironde Saint-Germain-d’Esteuil 15 EUR Nous vous invitons à venir fêter la fin du festival en musique dans le magnifique cadre du Château Livran à Saint-Germain d’Esteuil, propriété qui nous avait déjà accueillis en 2018.

L’artiste Jérôme Aussibal, sculpteur et performeur, sera notre invité et investira le parc du château pour un spectacle original intitulé « Racines » où il mêlera son Art à l’univers sonore du clarinettiste Bruno Bonansea. Ce moment sera suivi d’une dégustation de crûs de la propriété, avant que la soirée ne continue avec un repas champêtre et se termine en beauté avec notre désormais traditionnel bal festif animé par tous les artistes des Echappées. Nous vous invitons à venir fêter la fin du festival en musique dans le magnifique cadre du Château Livran à Saint-Germain d’Esteuil, propriété qui nous avait déjà accueillis en 2018.

L’artiste Jérôme Aussibal, sculpteur et performeur, sera notre invité et investira le parc du château pour un spectacle original intitulé « Racines » où il mêlera son Art à l’univers sonore du clarinettiste Bruno Bonansea. Ce moment sera suivi d’une dégustation de crûs de la propriété, avant que la soirée ne continue avec un repas champêtre et se termine en beauté avec notre désormais traditionnel bal festif animé par tous les artistes des Echappées. Nous vous invitons à venir fêter la fin du festival en musique dans le magnifique cadre du Château Livran à Saint-Germain d’Esteuil, propriété qui nous avait déjà accueillis en 2018.

L’artiste Jérôme Aussibal, sculpteur et performeur, sera notre invité et investira le parc du château pour un spectacle original intitulé « Racines » où il mêlera son Art à l’univers sonore du clarinettiste Bruno Bonansea. Ce moment sera suivi d’une dégustation de crûs de la propriété, avant que la soirée ne continue avec un repas champêtre et se termine en beauté avec notre désormais traditionnel bal festif animé par tous les artistes des Echappées. les echappées

Eglise Saint-Saturnin Château Livran Saint-Germain-d’Esteuil

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-d'Esteuil Autres Lieu Saint-Germain-d'Esteuil Adresse Saint-Germain-d'Esteuil Gironde Eglise Saint-Saturnin Château Livran Ville Saint-Germain-d'Esteuil lieuville Eglise Saint-Saturnin Château Livran Saint-Germain-d'Esteuil Departement Gironde

Saint-Germain-d'Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-desteuil/

Les échappées musicales : Soirée festive de clôture « Des racines et des grappes » Saint-Germain-d’Esteuil 2022-07-29 was last modified: by Les échappées musicales : Soirée festive de clôture « Des racines et des grappes » Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil 29 juillet 2022 Château Livran Eglise Saint-Saturnin Saint-Germain-d'Esteuil Gironde

Saint-Germain-d'Esteuil Gironde