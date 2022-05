Les Echappées Iséroises 2022 : 7 cols et montées sur routes fermées Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Les Echappées Iséroises 2022 : 7 cols et montées sur routes fermées
Grenoble, 22 mai 2022, Grenoble.
Hôtel du Département Département de l'Isère
Grenoble

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 11:00:00
Hôtel du Département Département de l'Isère
Grenoble
Isère
Grenoble

Pour cette troisième édition des Echappées Iséroises, partez à la conquête de 7 montées et cols emblématiques de l'Isère, sur des routes fermées à la circulation. Cyclistes passionnés ou amateurs, c'est ouvert à tous !

theophile.vadin@isere.fr +33 4 76 00 38 71
https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/les-echappees-iseroises-2022-7-cols-et-montees-sur-routes-fermees

