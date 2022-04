Les Echappées du théâtre de la Maison du Peuple Saint-Jean-du-Bruel, 23 avril 2022, Saint-Jean-du-Bruel.

Les Echappées du théâtre de la Maison du Peuple Grand’rue Saint-Jean-du-Bruel

2022-04-23 – 2022-04-23

Grand’rue Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

EUR 5 12 Saint-Jean-du-Bruel Ce 4tet s’inspire librement des musiques de l’Orient-Méditerranéen et offre des compositions à la fois intimes et intenses où les musiciens improvisent et s’expriment avec sensibilité.

Voyage est un 4tet (Oud, Piano, Clarinette basse, Batterie) dont le répertoire puise son inspiration dans le haut degré de spiritualité que l’on peut entendre et ressentir à l’écoute de certaines musiques du monde. Des musiques à écouter, à partager, à vivre ensemble. Des musiques qui nous relient les uns aux autres et qui nous relient aussi avec l’âme du monde…

Dans ce voyage, il est question de rencontres, de solitude, de force, de fragilité, d’humilité, de séparation, de retrouvailles, de perdre son chemin puis de le retrouver…

Oud : Thierry di Filippo

Piano : Xavier Faro

Clarinette basse : Laurent Rochelle

Batterie, composition : Jean-Christophe Noël

A 20h30, à la salle des fêtes

Tout public dès 8 ans. Jauge limitée à 100 personnes

Jean-Christophe Noël Voyage 4Tet

Grand’rue Saint-Jean-du-Bruel

