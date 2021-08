Montaigu-Vendée Office de Tourisme Terres de Montaigu Montaigu-Vendée, Vendée Les échappées : découvrir le patrimoine en famille et à vélo Office de Tourisme Terres de Montaigu Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Office de Tourisme Terres de Montaigu, le dimanche 19 septembre à 10:00

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, Terres de Montaigu propose à l’occasion du week-end des Journées du Patrimoine, l’événement “Les Échappées”. ### 2 boucles > 4 points de départ > 17 et 19 kilomètres d’itinérance Rejoignez un point de départ, et pédalez à la découverte du patrimoine. **Boucle n°1 : Montaigu – Treize-Septiers** (17 km, durée estimée : 2h) A voir en chemin : le four à pain, les jardins de la Marin, l’institut Meslay, la grotte de Meslay, le Logis de la Roche Thévenin. * Départ de Montaigu : Pôle sportif Léonard de Vinci * Départ de Treize-Septiers : Salle du Plan d’eau **Boucle n°2 : Rocheservière – Saint Philbert de Bouaine** (19 km, durée estimée : 2h) A voir en chemin : l’église de Saint Philbert de Bouaine, la grotte de Landefrère, le Château de la Source, le Château de Saint-André, Le Logis du Gué Bisfou. * Départ de Rocheservière : Place de l’Eglise * Départ de Saint Philbert de Bouaine : le Val des Sports Evénement zéro déchets. Buvette à chaque point de départ. Point de ravitaillement sur le parcours.

Port du casque et gilet jaune pour les enfants de -12 ans obligatoire. Gilet jaune pour les adultes conseillé. Attention, les règles du code de la route restent valables et doivent être appliquées par tous !

Le patrimoine bâti, naturel et le petit patrimoine se découvre à vélo sur les communes de Rocheservière, Saint Philbert-de-Bouaine, Montaigu-Vendée et Treize-Septiers. Office de Tourisme Terres de Montaigu 67 rue Georges Clemenceau, Montaigu Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

